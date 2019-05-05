ما حقيقة إقامة حفل لجينيفر لوبيز في بلد عربي؟

متابعة بتجـــــــــــرد: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر مفاده أن النجمة العالمية جينيفر لوبيز ستُحيي حفلاً في مصر بالساحل الشمالي يوم 9 آب.
وبالرغم من أن جينيفر لوبيز لم تنشر حتى الآن أي تعليق يُؤكد هذا الحدث الضخم، إلا أن رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين علاء سلامة، قال في حديث إعلامي إن النقابة لم تُعطِ أي تصريح لحفل جينيفر لوبيز ولكن إحدى الشركات المُنظّمة أعلنت عن رغبتها في إجراء هذا الحفل.
وأكد علاء سلامة أن الشركة التي قدمت هذا العرض لم تحصل على التصريح حتى الآن.
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