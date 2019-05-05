كيف تجني كيم كارداشيان مليون دولار أميركي لكلّ منشور على انستغرام؟

متابعة بتجــــــــــرد: مما لا شكّ فيه أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان تجني الكثير بمجرد نشرها صورة على انستغرام. فهي تكسب ما بين الـ 300,000 و500,000 دولار لكلّ منشور دعائي على صفحتها الرسمية.
كما أن كيم تكسب المال من الدعاوى التي تُقدمها آخرها ضدّ شركة الملابس Missguided USA التي نشرت صورها لبيع تصاميم ارتدتها هي وذلك من دون موافقتها.
وبحسب موقع TMZ فإن كيم كارداشيان تجني حوالي مليون دولار أميركي مقابل كلّ صورة تُنشر لها من دون موافقتها.
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