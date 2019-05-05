نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 17 دقيقة مضت التعليقات على تظاهرة من الحب تحاصر تامر حسني في الجامعة المصرية الروسية مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: أحيا النجم المصري تامر حسني حفلًا غنائيًا كبيرًا في الجامعة المصرية الروسية وسط حضور جماهيري غفير تخطى كل التوقعات.

الآلاف من محبّي تامر حسني احتشدوا في مكان الحفل ورفعوا صوره العملاقة ولافتات طبعت عليها أجمل عبارات الحبّ والتقدير، تعبيرًا عن سعادتهم بحضوره بينهم.

وقدّم تامر حسني خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات وصولًا إلى أحدثها، أغاني ألبوم “عيش بشوقك” الذي حقق أعلى مبيعات الموسيقي في الوطن خلال موسم الصيف الماضي. تفاعل الجمهور مع تامر حسني كان لافتًا حيث هتف محبوه باسمه دون توقف، وحاصروه بموجات تصفيق حارّة في تظاهرة حبّ استثنائية.

وبعد انتهاء الحفل شارك تامر الجمهور بفيديو التقطه مع الجمهور على طريقة السيلفي وكتب بتعليقه عليه: “ماشاء الله على روح شباب الجامعه المصريه الروسيه استمتعت معاكم جدااااااااااً كانت حفله فوق الخياليه الف شكر على حُسن استقبالكم لي”.

تجدر الإشارة إلى أن تامر حسني يعيش حتى يومنا هذا نجاح ألبوم “عيش بشوقك” الذي يحقق ملايين الإستماعات والمشاهدات عبر المتاجر الرقمية الكبرى.