رونالدينيو يتحول من كرة القدم إلى الغناء.. ويبدأ بالفساد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رونالدينيو تحول من كرة القدم إلى الغناء

بدأ نجم كرة القدم البرازيلي السابق رونالدينيو مسيرة جديدة منذ اعتزاله اللعب بتحوله إلى مغني راب.



فقد أصدر اللاعب البرازيلي الدولي ونجم نادي برشلونة سابقا أغنية إلى جانب المغني البرازيلي جورجي فرسيلو تتناول الفساد في بلدهما.

ويظهر اللاعب، الفائز بجائزة الكرة الذهبية عام 2005، في فيديو كليب مصور في الاستوديو يرتدي قبعة سوداء وقميصا قطنيا أبيض يحمل صورة القديس جاورجيوس وهو يطعن التنين.

وخلال الأغنية الثنائية يعزف رونالدينيو على الدرامز ومن ثم يقوم بوصلة راب بمفرده تمتد على 30 ثانية.

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ومن ثم يطلب من القديس جاورجيوس أن يقضي "على تنين الجشع" والفساد فيما تتولى الجوقة المرافقة الحديث عن تبديد الأموال العامة التي تُحرم منها "المدارس والمستشفيات".

وهذه ليست المرة الأولى التي يخوض فيها رونالدينيو (39 عاما) الذي اعتزل اللعب نهائيا مطلع عام 2018، تجربة الموسيقى.

فقد سبق له أن غنى مع فنان الراب التونسي "كاي2رايم"، وقد شارك في الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة القدم 2018 التي أداها ويل سميث ونيكي جام وإيرا إستريفي.

وقد فاجأ رونالدينيو الحضور بعزفه الدرامز في المراسم الختامية لكأس العالم في موسكو العام الماضي.