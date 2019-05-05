علا غانم تحتفلُ بزواج ابنتها من خلف الكاميرا.. فهل تخاف ردّ فعل الجمهور؟

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت الفنانة المصرية علا غانم بحفل زفاف ابنتها نرمين الدفراوي، في حفل عائلي بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء دون أن تظهر في الصور التي شاركتها مع جمهورها.
وشاركت علا غانم عبر خاصية "Story" على إنستغرام، صورتين تُظهرا الاحتفال بزفاف ابنتها "نرمين".
ويبدو أن علا غانم لم تشارك صورها عبر صفحتها العادية على "إنستغرام"، واكتفت بخاصية الاستوري؛ خشيةً من ردة فعل الجمهور عليها، رغم أن هذه أول فتاة تتزوج بين بناتها.
وتُظهر الصورة الأولى، ابنتها نرمين وهي ترتدي الفستان الأبيض؛ استعدادًا لحفل الزفاف ويضع مصفف الشعر لمساته الأخيرة، وعلّقت: "ابنتي العروسة الرائعة".
أمّا الصورة الثانية تُظهر ابنتها مع زوحها والمأذون، وهي تقوم بالتوقيع على عقد قرانها، وعلّقت عليها قائلةً: "ابنتي تزوجت".
يُذكر أن نرمين هي ابنة علا غانم من زواجها الأول من وليد الدفراوي، وكان عمرها وقتها 17 عامًا، وأنجبت منه ابنتين هما "كاميليا" و"نرمين"، المقيمتين في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت علا غانم شاركت في بطولة فيلم "خط الموت"، مع الفنان أحمد صلاح حسني، فكرة سحر عصام، تأليف وإخراج محمد عادل.
وفي رمضان 2017، قدّمت علا غانم، مسلسل "ظل الرئيس" من بطولة ياسر جلال، وقدّمت أيضًا في نفس العام فيلم "الفندق" مع محمد نجاتي ومروى وأحمد بدير وإخراج عاطف شكري، ومسلسل "طعم الحياة" مع سامو زين وساندي وحسناء سيف الدين وإخراج عبد العزيز حشاد.
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