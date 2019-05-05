شكرا لقرائتكم خبر عن "مع كامل احترامى" يجمع أيتن عامر بنجوم مسرح مصر على الراديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة أيتن عامر فى المسلسل الإذاعى "مع كامل احترامى" المقرر إذاعته خلال شهر رمضان عبر أثير الراديو، ويجمعها العمل بنجمى مسرح مصر محمد أسامة "أوس أوس" ومحمد أنور، من تأليف هاشم فتح الباب، إخراج صفى الدين حسن .

كما تشارك أيتن عامر فى مسلسلى "ابن أصول"، مع النجم حمادة هلال و"طلقة حظ"مع الفنان مصطفى خاطر، التى تخوض بهما الموسم الرمضانى المقبل، والعملين من إنتاج شركة سينرجى.

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يخوض أوس أوس سباق الدراما الرمضانية من خلال مسلسل "هوجان" الذى يقوم ببطولته محمد إمام وكريم محمود عبد العزيز، بالإضافة إلى مسلسل "الواد السيد الشحات"، حيث يحل عليه كضيف شرف مع نجمى المسلسل أحمد فهمي وهنا الزاهد.

ويشارك محمد أنور فى بطولة مسلسل "طلقة حظ" مع النجم مصطفى خاطر، وتدور أحداث العمل حول شاب بسيط من منطقة شعبية ومتزوج من أيتن عامر، وتعيش حماته معهم فى المنزل، وهى إنعام سالوسة، ولديه 4 شقيقات بنات هن: هبة مجدى وميرنا نور الدين ورانيا شاهين وألحان المهدى، وتواجه العائلة العديد من المواقف فى حياتهم.