صورة| درة تنشر البوستر الرسمي لمسلسها التونسي المايسترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة درة بوستر المسلسل التونسي المايسترو، المقرر عرضه في السباق الرمضاني، على القنوات التونسية.

وعلقت درة على البوستر: "مع أهم نجوم تونس، الذي أسعدني وشرّفني العمل معهم وإخراج الأسعد الوسلاتي".

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مسلسل يجمع بين الدراما وعالم الموسيقى، تدور أحداثه حول مشاكل الأطفال الأحداث حيث يصور مآسي وأحلام هؤلاء الأطفال الذين تلقي بهم الحياة كضحايا أو مذنبين في مراكز إصلاح الجانحين ليكبروا بين قضبان السجون، وتقدم درة دور "رقية" وتعمل إخصائية اجتماعية.

يشار إلى ان درة تشارك في بطولة المسلسل السوري الحرملك، من بطولة جمال سليمان وباسم ياخور وسامر المصري واحمد فهمي، بينما تغيب عن المشاركة في الدراما المصرية هذا العام، بعد أن قدمت نسر الصعيد، العام الماضي.