شاهد.. سما المصري توضح حقيقة وقوعها ضحية “رامز تحت الشلال”

كتب امير فتحي في الأحد 5 مايو 2019 06:51 صباحاً - نفت الفنانة سما المصري ما كانت قد روجت له سابقا عن تقديمها لأدعية دينية في شهر رمضان المُقبل.

وقالت سما خلال فيديو نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي إنها لن تقدم الأدعية الدينية التي أعلنت عنها مؤخرًا، ووصفتها بأنها “كدبة أبريل”، مؤكدة أنها لا تصلح لتقديم هذه النوعية من الأعمال، لافتة إلى تعرضها لهجوم شديد عقب انتشار الخبر “لا أجرؤ على الهزار في الدين”.

وأوضحت أنها كانت مع مجموعة من أصدقائها في ستديو، وقررت أن تجرب صوتها في الأدعية فقط، ولم تنو تسجيلها.

Advertisements

وكشفت أنها ستقدم في رمضان برنامج عبر قناتها بموقع “يوتيوب”، وسيكون اسمه “نصائح للسيدات”، ستتحدث خلاله عن كيف تهتم المرأة بزوجها وأطفالها.

ونفت سما ما تم تداوله مؤخرًا بشأن وقوعها ضحية لبرنامج المقالب “رامز في الشلال”، الذي يقدمه رامز جلال هذا العام، مؤكدة أن الفيديوهات التي تم تداولها قديمة وتعود لبرنامج “رامز قرش البحر”.

وكانت سما المصري أعلنت في أبريل الماضي عن تقديم أدعية دينية بصوتها بمناسبة شهر رمضان الكريم، وكشفت عن مقطع فيديو لها ظهرت فيه مرتدية عباءة وحجاب، وهي تسجل دعاء ديني بصوتها.