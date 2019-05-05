شكرا لقرائتكم خبر عن "عربى إنجليزى" يجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد فى الإذاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك النجم أحمد فهمى الفنانة هنا الزاهد فى مسلسل إذاعى يحمل اسم "عربى إنجليزى"، والذى يذاع على شبكة راديو النيل خلال موسم رمضان المقبل، ويشاركهما البطولة كل من عمرو عبد العزيز ودعاء رجب من تأليف محمد عبد الحميد ورنا خليل وإخراج حسين إبراهيم.

ويعد المسلسل الثانى الذى يجمع بين فهمى وهنا هذا العام بعد المسلسل الدرامى "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراح أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويشاركهم البطولة محمد عبد الرحمن "توتا" إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، بيومى فؤاد، حميد الشاعرى، محمد ثروت، أحمد فتحى و آخرين.