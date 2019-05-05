شكرا لقرائتكم خبر عن غياب فيلم براد بيت Ad Astra من خريطة العرض السينمائي في شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع variety تقرير حول غياب فيلم براد بيت Ad Astra من خريطة العرض السينمائي في شهر مايو الجاري حيث كان من المفترض أن يعرض الفيلم يوم 24 مايو حسبما أعلنت الشركة المنتجة للفيلم، ولكن فيما يبدو أن الشركة التي لم تطرح أي دعاية للفيلم ستكتفي بعرض فيلم علاء الدين في نسخته الحية والإهتمام بالدعاية له علي حساب أي عمل أخر للشركة خاصة أن الفيلم من إنتاج شركة فوكس الذي استحوذت عليها شركة ديزني.
Ad Astra وهو الفيلم الذي تدور أحداثه حول مهندس تابع لإحدى فصائل الجيش يقوم بالبحث عن والده عبر المجرة، حيث اختفى والده في مهمة بحث عن حياة فضائية منذ عشرين عامًا.
الفيلم من بطولة براد بيت وتومى لي جونز وروث نيجا وجون فين وتأليف إيثان جروس ويشارك في تأليف جيمس جراي الذي قام أيضا بإخراج الفيلم.
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