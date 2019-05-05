شاليمار شربتلي تشارك في 3 سباقات عالمية لـ"فورميلا 1" -صور وفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تشارك السيارة التي رسمت عليها الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي في الجائزة الكبرى لسباق فورميلا 1 يوم 24 مايو المقبل في إمارة موناكو الفرنسية.

كما ستشارك السيارة التي تمتلكها مجموعة GP2 للمحاكاة ويقودها مارك فاجنيتو في السباقات التالية: 14 -16 جونيو في مدينة مونزا في إيطاليا، و19-21 جوليو في مدينة أسين في هولندا، و11-13 أكتوبر في إيمولا إيطاليا.