شاليمار شربتلي تشارك في 3 سباقات عالمية لـ"فورميلا 1" -صور وفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تشارك السيارة التي رسمت عليها الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي في الجائزة الكبرى لسباق فورميلا 1 يوم 24 مايو المقبل في إمارة موناكو الفرنسية.
كما ستشارك السيارة التي تمتلكها مجموعة GP2 للمحاكاة ويقودها مارك فاجنيتو في السباقات التالية: 14 -16 جونيو في مدينة مونزا في إيطاليا، و19-21 جوليو في مدينة أسين في هولندا، و11-13 أكتوبر في إيمولا إيطاليا.
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