شاهد… صالح الراشد يقلد الدكتورة خلود: “انا رقم واحد في الوطن العربي كله”!

كتب امير فتحي في الأحد 5 مايو 2019 02:57 صباحاً - أكد الإعلامي صالح الراشد في برنامج The Plane بحوار له مع شيلاء سبت على قناة atv Kuwait، أنه بعد خبرته في مجال الإعلام لمدة 12 سنة أصبح يعرف المتابعين ماذا يريدون، فالمتابعين يدققون بكل شيء حتى بالساعة والخاتم وتسريحة الشعر، وعندما يصل الشخص لمرحلة من النجاح، فإنه يسعى أن يكون كل شيء على أكمل وجه.

وأضاف صالح الراشد أنه ليس مثالي، ولكنه دائماً يسعى للوصول بعمله إلى مرحلة الكمال، وفي عمله يتميز بالغرور، ولكن خارج العمل ليس مغروراً، ثم تابع قائلاً أنه يرى نفسه المذيع رقم 1 وليس فقط في الخليج، إنما على مستوى الوطن العربي، ليتدارك ذلك بقوله أنه يمزح ويقلد الدكتورة خلود، وأوضح أنه ليس رقم واحد ولكنه مهم، وهو لا يرى إلا نفسه، فهو لا يرى مذيعين آخرين.

كما أوضح صالح الراشد أنه اتبع أكثر من حمية غذائية لإنقاص وزنه، وقد فشل في الوصول إلى مبتغاه والسبب منه هو، فهو غير ملتزم، وأكد أن الإعلام كل حياته، فهو لا يرى نفسه إلا في الإعلام، فالإعلام عنده رقم واحد، يليه التمثيل، ثم الإعلانات في الأخير، فالإعلانات إضافة له وهو إضافة لها.

وعن رده عند سؤال عن أفضل ضيف في برنامجه The Plane كانتا الدكتورة خلود والدكتورة سمية الناصر، وأفضل حلقة كانت للدكتورة سمية الناصر، وأسوأ حلقة لم تحقق ما كان متوقعه حلقة الفنانة بوسي، وأجرأ حلقة كانت حلقة محمد العلوي، وتمنى صالح الراشد مقابلة الفنانة سعاد عبدالله ونوال الكويتية.