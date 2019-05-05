شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي يجمع كيم كاردشيان وباريس هيلتون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن هناك مشروع فني سيجمع بين نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان والنجمة باريس هيلتون، حيث نشرت هيلتون فيديو علي صفحتها الرسمية بالفيس بوك يجمهما سويا وكتبت عليها مشروع سري .. لا استطيع أن ابعد نظري علي مؤخرة أفضل صديقاتي.

نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان حققت حلمها بتصدر غلاف مجلة "فوج" مؤخراً بعدما ظهرت منفردة على غلاف المجلة الشهيرة، حيث ظهرت على الغلاف بصورة لها وحدها بينما داخل المجلة التقطت لها صورة بجانب أطفالها الثلاثة، وقد أكدت كيم أنها كثيرا ما حلمت بتلك اللحظة منذ أن كانت طفلة تحرص والدتها على شراء المجلة، وتتخيل نفسها على الغلاف وحدها.

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