بالصور.. رامي صبري يتألق فى حفل أكاديمية الفنون بحضور الآلاف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب رامي صبري حفلته داخل أكاديمية الفنون، احتفالا بالطلاب، تحت رعاية رئيس الأكاديمية الفنان أشرف زكى.
كان فى استقبال رامى صبري أشرف زكى الذى رحب بالفنان، وكرمه فى بداية الحفل، وأهداه درع الأكاديمية، كواحد من خريجيها.
ثم بدأ الحفل على أغنيه" أجمل ليالي عمرى " ثم غنى العديد من أغانيه، ومنها "الراجل" و"اهد الدنيا" و "تعالي" و"لو كان عليك" و "مش فارق" و "حبيبي الاولانى" و "مش انا"وسط تفاعل الطلاب.
حفل رامي صبري
حفل رامي صبري
حفل رامي صبري
حفل رامي صبري
حفل رامي صبري
حفل رامي صبري
حفل رامي صبري
حفل رامي صبري
حفل رامي صبري
حفل رامي صبري
حفل رامي صبري (11)
حفل رامي صبري (12)
حفل رامي صبري (13)
حفل رامي صبري (14)
حفل رامي صبري (15)
حفل رامي صبري (16)
حفل رامي صبري (17)
حفل رامي صبري (18)
حفل رامي صبري (19)
حفل رامي صبري (20)
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