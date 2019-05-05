"يخلق من الشبة 40"..شاهد شبيه نجم Game of Thrones بيتر دينكلاج الباكستانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقول المثل الشعبي يخلق من الشبة 40 ويبدو أن ذلك الشبه له أصل حقيقي فبين الحين والأخر يظهر لنا في الأفق تشابه كبير بين أشخاص لا يجمعهم أي صلة عائلية أو وطن واحد، وربما يعيش كل منهما في قطر بعيد تماما عن الأخر، وهو ما حدث مع "الجرسون" الباكستاني روزي خان الذي يعمل في احدي المطاعم الصغيرة في باكستان، حيث نشرت صفحة صوت أمريكا Voice of America، وهي وكالة إعلامية حكومية تمولها الحكومة الفيدرالية الأمريكية، نقلا عن وكالة رويترز تقرير بالفيديو عن الجرسون الباكستاني روزي خان شبيه الممثل بيتر دينكلاج الذي يجسد شخصية تيريون لانستر.
تطرق الفيديو إلي حياة ذلك الشاب الذي يبلغ من العمر 26 عاما ولم يكن يعلم مدي التشابه بينه وبين بطل المسلسل إلا من خلال السكان المحليون ممن لفتوا انتباهه إلي مدي التشابه بينهما فهو يعيش في شمال غرب باكستان ولم يكن يعي حجم التشابه الكبيربينهما خاصة وأن التشابه ليس فقط في ملامح الوجه وإنما ايضا في قصر القامة.
المسلسل الشهير game of thrones والذى بدأ عرضه عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما ترشح وحصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهومقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أرمارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دينكلاج ، مايسى ويليامز.
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