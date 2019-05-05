شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد هنيدي يعلن بدء تحد جديد فى مشواره من خلال أعرق مسارح الـ ستاند اب كوميدي فى العالم: كنت بتابعها لكن أخيرا اتجرأت.. مستنيكم يوم 22 على أهم مسرح فى نيويورك.. اللى ع الناصية دا انتوا عارفينه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما إن أعلن النجم المصري محمد هنيدي الذى يعتبر احد اهم نجوم الكوميديا في العالم العربي عن جولته العالمية "هنيدي لايف" والذى سيقوم من خلالها النجم الكبير بعروض ستاند أب كوميدي علي الطريقة الأمريكية في أكثر من 20 دولة لمدة 6 أشهر حتى أثار ردود فعل قوية من جانب جمهور هنيدي الذى فاجأ الجميع بتلك الخطوة.

وأعلن "هنيدي" عن مفاجأة سارة لجمهوره من خلال استعداده حالياً للتحضير لخوض تجربة أول ستاند اب كوميدي يقوم به فى حياته.

وأكد النجم محمد هنيدي تحمسه الشديد للتجربة، موضحا أن يوم 22 سبتمبر سيشهد الافتتاح على مسرح بيكون فى مدينة نيويورك.

وقال هنيدي: " انا بكلمكم وبصور فيديو فى لحظة فارقة فى حياتي، لحظة ظريفة، أنا ربنا أكرمني بنجاح كبير، لكن في حاجة كنت طول الوقت بتابعها، لكن أخيرا اتجرأت، أول ستاند أب كوميدي لي في حياتي، الافتتاح هيكون 22 على أهم مسرح فى مدينة نيويورك".. مداعبا جمهوره "اللى ع الناصية دا كلكم عارفينه"

هنيدي رفع من الادرينالين أكثر لدي عشاقه بعدما أعلن عن موعد بداية الحدث الكبير في مدينة نيويورك على أحد أعرق المسارح فى تلك المدينة والعالم أجمع حينما أكد خلال فيديو أن البداية يوم 22 سبتمبر مسرح "بيكون ثياتر" في ماديسون سكوير، الذى يعد مهد الستاند أب كوميدي في امريكا وأحد أهم مسارح العالم وأعرقها والذي يرجع انشاءه للعام 1921 و الذي يسع ل 2800 متفرج.

وتشمل الجولة الأولى لـ"هنيدي لايف" أهم الولايات الأمريكية بالإضافة إلى عروض في المدن الرئيسية لكندا وأستراليا، يرافق هنيدي في جولته عازف الجاز اللبناني شادي الناشف و فرقته الموسيقية والنجمة المصرية المتالقة ندى موسى.

"هنيدي لايف" هو إنتاج مشترك لشركتي "ليفيتي لايف" الأمريكية الرائدة في إنتاج البرامج التلفزيونية والعروض الكوميدية الحية وشركة "إمبريزاريو لايف" الإماراتية المختصة في تطوير وتسويق المحتوى الترفيهي و كما حصلت شركه "بوك يور ستار جلوبال" الاماراتية علي حقوق التسويق الحصري ل "هنيدي لايف" في جميع أنحاء العالم بالتعاون مع مع شركة "آوت باك" الأمريكية لتسويق الحفلات في منطقة امريكا الشمالية و كندا و استراليا و شركة خيال السعودية لتسويق الحفلات في منطقة الشرق الاوسط و شمال و أفريقيا.

وعلّق الفنان "محمد هنيدي"، قائلا: "سعيد جداً بهذا التحدي الجديد والفرصة للتواصل مع جمهوري بأسلوب مختلف. الستاند أب كوميدي عمل لطالما أثار فضولي لكنني كنت بانتظار الظروف والشركاء الأمثل. وأتمنى أن أرسم البسمة على وجه الجمهور في جميع أنحاء العالم".

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" ليفيتي لايف" والتي أنتجت جولات عالمية لنجوم عالميين مثل "تريفور نوا" و"غبريال اغليسيس" و"سيبستيان مانسيكالكو،" أعلنت عبر السيد "روبرت هارتمان" وهو مؤسس ورئيس الشركة قائلةً "هدفنا هو تقديم محتوى كوميدي لايف متميز لملايين العرب في أمريكا وكندا وأستراليا، ووجدنا في "هنيدي" حضور واحتراف على المسرح يخوّله لتقديم عرض مبهر على طريقة الستاند أب كوميدي لايف. ونحن واثقون أن العرض سوف يحقق نجاحاً في جميع أنحاء العالم، ولقد خصصنا كل الإمكانيات المتاحة لإنجاح هذا العمل، حيث نتطلع إلى علاقة طويلة الأمد".

وأضاف السيد محمد طلعت، الرئيس التنفيذي لشركة "بوك يور ستار جلوبال" ، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل ومواعيد العروض خلال مؤتمر صحفي عالمي يُعقد في الأسبوع الثالث من شهر يونيو المقبل في مدينة دبي. وذلك بحضور النجم محمد هنيدي، روبرت هارتمان وصحفيين وإعلاميين يمثلون أهم الشبكات الإخبارية على مستوى العالم، إضافةً إلى بعض نجوم الفن وممثلي الشركات الراعية للحدث.

كما صرح السيد "خالد بيضون" رئيس شركة "إمبريزاريو لايف"، "نرتبط بعلاقة قوية مع شركة "ليفيتي لايف" منذ عدة سنوات، كما نملك الخبرة في تسويق مثل هذه العروض والأحداث، ونتوقع لعرض "هنيدي لايف" أن يستمر لفترة طويلة، حيث سنعمل على تغيير محتوى العرض ليتناسب مع الثقافة المختلفة في كل المناطق الجغرافية للعرض.

أما عن جولة الشرق الاوسط و شمال افريقيا فقد أعلن السيد فيصل المقري "الرئيس التنفيذي" لشركة خيال السعودية لتنظيم المعارض و الموءتمرات "أنّ قطاع الترفيه هو أحد أهم القطاعات الناشئة في المملكة حيث نسعى لتقديم عروض مميزة في مختلف قطاعات الترفيه بهدف المساهمة في تنمية المحتوي و المنافسة على الساحة الاقليمية و الدولية."

وتم توقيع التعاقد بحضور الفنان محمد هنيدي و السيد محمد طلعت الرئيس التنفيذي لشركة "بوك يور ستار جلوبال و ممثلا عن لفيتي لايف و امبرزاريو.