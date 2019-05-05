شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم محمد هنيدي عن مفاجأة سارة لجمهوره من خلال استعداده حالياً للتحضير لخوض تجربة أول ستاند اب كوميدي يقوم به فى حياته. وأكد النجم محمد هنيدي تحمسه الشديد للتجربة، موضحا أن يوم 22 سبتمبر سيشهد الافتتاح على مسرح بيكون فى مدينة نيويورك. Advertisements وقال هنيدي: " انا بكلمكم وبصور فيديو فى لحظة فارقة فى حياتي، لحظة ظريفة، أنا ربنا أكرمني بنجاح كبير، لكن في حاجة كنت طول الوقت بتابعها، لكن أخيرا اتجرأت، أول ستاند أب كوميدي لي في حياتي، الافتتاح هيكون 22 على أهم مسرح فى مدينة نيويورك".. مداعبا جمهوره "اللى ع الناصية دا كلكم عارفينه"

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