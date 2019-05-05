محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
أكدت المطربة السورية أصالة أنها علاقتها بالفنانة أنغام انتهت، مشيرة إلى عدم وجود نية للتسامح، لأنها ترفض "خراب البيوت".
وأضافت أصالة، خلال استضافتها في برنامج "عايشه شو" أنها لم تندم على صداقتها بأنغام، موضحة في الوقت ذاته أن ما فعلته أحزنها كثيرا.
ولفتت إلى أنها لم تعاتبها واكتفت بإلغاء المتابعة وحذرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتابعت: "أنا لا أحب العتاب، ولا أحب حد يسألني على حاجة عملتها ليه؟".
واستطردت: "زعلي بيكون بايخ، أنا حسيت بالغدر مما فعلته أنغام، واللي حصل منها موقف معلن لا يكفيه الاعتذار".
وأشارت إلى أن هناك أشخاص "شاطرين في خراب البيوت"، موضحة أن الحب والعشق لا يعني لها شيئا لها طالما حدث "خراب بيوت في ظل وجود أطفال".
يذكر أن ياسمين عيسى الزوجة الأولى للموزع أحمد إبراهيم، الذي تزوج من الفنانة أنغام، مؤخرا، تجمعها علاقة نسب بالفنانة أصالة، إذ أن ياسمين ابنة شقيقة زوجها المخرج طارق العريان.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| أصالة عن أنغام: "حسيت بالغدر مما فعلته وعلاقتي بها انتهت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.