"هتلعب ماتش التلات.. وقوم يا مو".. تعليقات نجوم الفن على إصابة صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تفاعل عدد من نجوم الفن والإعلام مع إصابة محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، الذي خرج من المباراة في الدقيقة 70 بعد ارتطامه بحارس مرمى نيوكاسل، في المباراة التي جمعت الفريقين، وانتهت بفوز الريدز بثلاثية مقابل هدفين.

وكتب الفنان يوسف الشريف: "ألف سلامة عليك يا أبو مكة.. إن شاء الله تبقى بسيطة.. ربنا يطمنا عليك".

وكتبت المذيعة مي حلمي: "سلامات يا أبو صلاح، وإن شاء الله تلعب ماتش التلات ومايكنش في حاجة".

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فيما نشرت الفنانة ياسمين غيث صورة لإصابة صلاح وعلقت عليها: "قوم يا صلاح".

من جانبه، تمنى الفنان نبيل الحلفاوي أن تكون الإصابة بسيطة، إذ علق قائلا: "إن شاء الله ما تبقاش جسيمة ولا حاجة".

وتعرض صلاح للإصابة خلال المباراة، وسقط أرضًا في الدقيقة 70 بعدما ارتطم بجسد حارس مرمى نيوكاسل مارتن دوبرافكا، الذي خرج من مرماه من أجل التعامل مع كرة عالية.

وطلب محمد صلاح تدخل الجهاز الطبي لناديه وهو ساقط أرضًا، الذي دخل إلى ملعب المباراة سريعًا وتبعته نقالة المصابين ليغادر الملعب محمولًا.