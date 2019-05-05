دياب يمازح جمهوره ورمضان رفقة فاندام.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يستعرض لكم 10 لقطات لهؤلاء النجوم في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، نالت إعجاب جمهورها.

تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ديانا حداد

نشرت المطربة ديانا حداد صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، نالت إعجاب الجمهور.

دياب

نشر المطرب الفنان محمد دياب، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة مازح بها جمهوره، معلقًا: "هو أنا ببص فين؟".

ساندي

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نشرت الفنانة ساندي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

محمد رمضان

نشر النجم محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهر فيها مع النجم فاندام، من كواليس تصوير أحد أعماله.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة على طريقة "سيلفي".

نوال الزغبي

نشرت المطربة نوال الزغبي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس منزلية داخل مسكنها.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة لاميتا فرنجية صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بالمايوه تستمتع بوقتها على حمام السباحة.

إيمان الباني

نشرت إيمان الباني زوجة النجم التركي مراد يلدم صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أمام حمام سباحة.