فيديو| هنيدي يعلن عن خطوة فارقة في حياته الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
أعلن الفنان محمد هنيدي عن تقديمه أول "استاند أب كوميدي" في حياته.
وقال هنيدي، في فيديو نشره عبر حسابه على تويتر"، إن هذه اللحظة فارقة في حياته ولكن لحظة ظريفة.
وأضاف: "ربنا كرمني بنجاح كبير، وعملت أفلام ومسرح ومسلسلات، لكن في حاجة كنت باتابعها، لكن متأجرتش اعملها، لكن فجأة قررت اعملها، أول استاند اب كوميدي في حياتي".
وتابع: "تجربة سعيد بها جدا، الافتتاح هيكون في 22 سبتمبر في مدينة نيويورك، على مسرح بيكون".
وعلق على الفيديو قائلا: "حبيت النهارده، اشاركوا بخطوة مهمة جدا في حياتي، هابتديها على واحد من أهم مسارح العالم".
يذكر أن هنيدي كان يعرض مسرحية "3 أيام في الساحل" على مسرح كايرو شو في أكتوبر، ويستأنف تقديمها مع عيد الفطر المقبل.
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