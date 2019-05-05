نبيل الحلفاوي يعلق على إصابة محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على إصابة اللاعب محمد صلاح، خلال مباراة نيو كاسل، التي انتهت قبل قليل، بفوز ليفربول بـ3 أهداف مقابل هدفين.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "إن شاء الله ما تبقاش الإصابة جسيمة ولا حاجة".

وتعرض صلاح للإصابة خلال المباراة، وسقط أرضًا في الدقيقة 70 بعدما ارتطم بجسد حارس مرمى نيوكاسل مارتن دوبرافكا، الذي خرج من مرماه من أجل التعامل مع كرة عالية.

وطلب محمد صلاح تدخل الجهاز الطبي لناديه وهو ساقط أرضًا، الذي دخل إلى ملعب المباراة سريعًا وتبعته نقالة المصابين ليغادر الملعب محمولًا.