شاهد: أحمد سعد يعتزل الفن.. وأصالة تتساءل عن السبب

الفنان أحمد سعد يستعد لترك الفن ،ويفتتح مشروعا خاصا في رمضان ، ويبدو أن الفنان المصري يمر بحالة سيئة في الفترة الحالية التي تزامنت مع طلاقه من الفنانة سمية الخشاب ، وبات يفكر جديا في اعتزال الفن، حيث نشر أحمد سعد عبر حسابه الخاص على “إنستغرام” صوراً دعائية للخيمة التي ينوي أن يفتتحها في شهر رمضان، معلناً أن افتتاحها سيكون يوم الأحد الموافق 5 أيار (مايو)، وكشف سعد أن الخيمة الرمضانية ستكون مشروعه الأول بعيداً عن المجال الفني، وألمح عن تفكيره في الابتعاد واعتزال الفن، متمنياً نجاح مشروعه “خيمة أحمد سعد”، وعلّق على الصورة قائلاً: “إن شاء الله توكلنا على الله. خيمة أحمد سعد، وده أول مشروع أعمله في حياتي بعيد عن الفن يمكن تصيب وأبعد عن الفن حقيقي، يا رب”.

تعليق أحمد سعد أثار الجدل بين محبيه وأصدقائه، الذين باتو يتسائلون عن سبب تركه للفن ومن بينهم صديقته الفنانة أصالة حيث علقت له قائلة ” مين مزعلك حمود ؟ .. عم تفشّ خلقك بالفنّ ” ، فيما شجعه بعص المتابعون على اتخاذ تلك الخطوة.