هكذا هنأت بلقيس “الجسمي” بعد اختياره سفيرًا للأعمال الانسانية

نشرت الفنانة بلقيس رسالة تهنئة للفنان حسين الجسمي بمناسبة اختياره سفيراً مُفوضِّاً للأعمال الإنسانية، وغرّدت عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “ألف مبروك، أنت أهل لها.. عندما يكون الفنّ رسالة.. وفقك الله لما فيه الخير” ، ليرد الجسمي عليها قائلاً: “ما عليكم زود أم تركي”.

وأعرب الجسمي الذي تسلّم درع التكليف من يد صاحب السمو حاكم الشارقة عن سعادته بهذا الحدث الإنساني البارز والكبير “جائزة الشارقة الدولية” لمناصرة ودعم اللاجئين، ووصف تكليفه بهذا المنصب قائلاً: “تشريف وتكليف أفخر به”، مضيفاً: “إنّه من دواعي فخري وسروري اختياري لهذه المهمة النبيلة، ومنحي لقب السفير المفوض لمؤسسة القلب الكبير، لأسهم في التخفيف من معاناة المستضعفين والتعريف بقضاياهم وحكاياتهم”، وختمها قائلاً: “شكراً القلب الكبير”.