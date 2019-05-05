شاهد: أحدث ظهور لـ”حسني مبارك” وزوجته في عيد ميلاده الـ”91″

نشر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، على حسابه في إنستغرام صورة له برفقة جده، وجدته سوزان مبارك، في أحدث ظهور لهما تزامنًا مع الاحتفال بعيد ميلاد مبارك الـ91.
وأظهرت الصورة الرئيس المصري الأسبق وقد بدت ملامح كبر السن عليه سواء في ملامح وجهه أو شعره الأبيض.
يذكر أن مبارك ولد في الرابع من مايو عام 1928.
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