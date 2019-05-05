بعد غياب.. داوود حسين يعلن عودة هذه الفنانة للتمثيل

صرح الفنان داوود حسين، عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستقرام”، عن عودة الفنانة عبير الجندي، إلى الساحة الفنية والدرامية، بعد انقطاعها لفترة عنها، وذلك من خلال مشاركتها في مسلسل “الديرفة”، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل ، ونشر “حسين” صورة عبير الجندي، وعلق عليها قائلا: “سيشهد رمضان 2019 عودة أختي الغالية الدكتورة عبير الجندي للساحة الفنية بعد فترة توقف.. متحمس جدًا لأدائها العفوي والجميل الذي تعود عليه الجمهور ..أفتخر بك أختًا وصديقة يا أم محمد.. بالتوفيق دائمًا.. في الديرفه على تلفزيون الكويت.. عودة موفقة بإذن الله منها للأعلى أيتها الراقية فنًا وخلقًا”.

يذكر أن الفنان داوود حسين يخوض الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل “موضي قطعة من ذهب”، من بطولة: ريم أرحمة، أسمهان توفيق، هبة الدري، شهد ياسين، حسين المهدي، يعقوب عبد الله، وعبد المحسن القفاص، وآخرين، وهو من تأليف حمد الرومي، وإخراج منير الزعبي.