صورة.. شمس تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة زواجها

نشرت الفنانة الكويتية شمس عبر حسابها على تطبيق “إنستغرام”، صورة لها بإطلالة عفوية ، ظهرت فيها تجلس في أحد الأماكن العامة متصفّحة جوالها، وعلّقت على خبر زواجها الذي انتشر مؤخراً، وكتبت ساخرة: “شكلي وأنا أقلب في السوشيال ميديا وأقرأ عن خبر زواجي” ، وهو ما اعتبر نفياً صريحاً لذلك.

يذكر أن إحدى خبيرات المكياج أثارت ضجة بعدما نشرت على حسابها على التطبيق صوراً للفنانة الكويتية بفستان الزفاف مع الطرحة، وظهرت شمس في إحداها وهي تمسك يد رجل ، وعلقت الخبيرة: “عروس 2019ألف ألف مبروك حبيبتي” ، وأضافت: “شو رايكم في الميكب؟ كنت أمكيجها بهاللوك وأبكي من كل قلبي أجمل عروس أمكيجها بحياتي” ، وأعادت الكثير من الحسابات نشر الصور، ما أطلق موجة من الجدل حيث تساءل المتابعون عن مدى صحة الخبر منتظرين ردّ الفنانة.