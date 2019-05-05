دنيا بطمة تنتقد برامج الهواة بعد خروج المديدي

هاجمت الفنانة المغربية دنيا بطمة برامج اكتشاف المواهب الغنائية ، بعد خسارة الشاب المغربي “علي المديدي” المشارك الأبرز في برنامج “الزمن الجميل” ، حيث نشرت دنيا بطمة تدوينة على حسابها الشخصي في بـ “انستجرام ”، انتقدت من خلالها الظلم الذي يتعرض له المغاربة في جميع برامج اكتشاف المواهب، موضحة أنها كانت أول ضحية من خلال مشاركتها في برنامج “آراب أيدل” ، نشرت دنيا صورة علي المديدي، وعلقت عليها قائلة : “كنت وسأظل من كارهي برامج الهواة التي تكسر أجنحة كل المواهب المغربية التي تشكل خطرا على باقي الزملاء وعلى فنانين في الساحة الفنية مع احترامي لكل الأصوات والمتسابقين.”

وتابعت أيضا : “ببرنامج الزمن_الجميل ولد المغرب كان صوت فعلا من الزمن الجميل بكل ما تحمله الكلمة من معنى وفي الأخير حتى شهادة دعم لم يشهد بها بل حاز على المرتبة الرابعة.. أين المصداقية في الموضوع وفكرة التصويت ليس لها أساس من الصحة أصلا فهناك تعاطف مع كل متسابق اوضاع بلده متوترة هذا كل ما في موضوع البرامج”.

وأكدت الفنانة المغربية أن الفوز باللقب ليس معيارا للنجاح فقالت : “لن استغرب فقد كنت في نفس الموقف من قبل لكن ليس اللقب معيارا للنجاح ولا شهادة احد بل الإرادة والطموح والاجتهاد الذي يجعل منك فنانا يثبت وجوده في الساحه الفنية وفي كل زمان ومكان ، ووجهت رسالة إلى “المديدي” قائلة: “كنت طعما لإرتفاع نسبة مشاهدة البرنامج فقط لكن لن يضيع قدرك في عيون وقلوب المغاربة دمت فخرا لبلدك يا إبن المغرب فصوتك أكبر لقب، فقد تابعت هذا البرنامج فقط من أجل سماع عربك وقدراتك الصوتية التي لا مثيل لها”.