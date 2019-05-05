سبب إلغاء هاري وميغان متابعة وليام وميدلتون على “إنستغرام”

قام كل من دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل بإلغاء متابعة 23 حسابًا كانا يتابعانها ، شملت حسابات الأميرة يوجيني، والأمير وليام، وكيت ميدلتون، وقصر كنسينغتون، والعائلة المالكة، وكلارنس هاوس والعديد من الحسابات الأخرى، مما أثار انتباه المتابعين، ميغان وهاري قاما بنشر مجموعة من الصور الملهمة للغاية، عند الساعة 12 صباحًا لتسليط الضوء على شهر التوعية بالصحة العقلية في الولايات المتحدة والذي يصادف في شهر مايو، والمتزامن أيضًا مع أسبوع التوعية بالصحة العقلية في المملكة المتحدة، والمنعقد في الفترة من 13 إلى 19 مايو،

ويعودُ السبب في ذلك إلى رغبتهما في تكريم 16 حسابًا خاصا بالسلامة العقلية، وأرادوا أن يلاحظ جمهورهم تلك الحسابات، دون أن يكون هناك أي حساباتٍ أخرى ليست متعلّقة بالموضوع ولن تكون هذه هي المرة الأولى والأخيرة التي سيقوم بها الزوجان الملكيان، بل ستكون بمثابةِ أمرٍ يقومون به شهريًا، حيثُ علّقوا بقولهم: “ندعوك لاستكشاف قصص القوة غير العادية والالتزام بالعطف كما هو موضّح في الحسابات أعلاه، كل شهر سنُكرّم هذا المفهوم نفسه ونُغيّر الحسابات التي نتبعها استنادًا إلى موضوع أو سبب مختلف”.

وحثّ الزوجان ما يقرُب من ستة ملايين من أتباعهم: “هناك منظمات لا حصر لها تقوم بعمل مدهش من أجل الصحة العقلية – يُرجى النظر في الحسابات التي عرضناها، على أنها لقطة صغيرة لشبكة الدعم العالمية هذه، نحن جميعًا في هذا معًا”.