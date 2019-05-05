ولاء الشريف ترفض الزواج من علي ربيع في "فكرة بمليون جنيه"

بدأت أولى حلقات مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، للفنان على ربيع وصابرين وصلاح عبد الله وسهر الصايغ بنجاح على ربيع واسمه بالمسلسل "علاء" بكلية الهندسة، والأبطال المذكور اسمهم أعلى هم والدته ووالده وأخته بالمسلسل.

وتدور أحداثه حول عائلة كوميدية بسيطة تحب بعضها، حيث تسجد الفنانة صابرين شخصية الأم لعلي ربيع وسهر الصايغ،

وهي دائما تشكر فيهم ولا تظهر اي عيوب لهما، نظرًا لحبها الشديد لهما أما بالنسبة للأب فهو الفنان صلاح عبد الله، ويقدم دور الأب الحريص على الأموال بطريقة كوميدية بينه وبين أبنائه خاصة علي ربيع.

ثم تقدم على ربيع لفتاه يحبها

من منطقه ولكن قوبل طلبه بالرفض من ابيها وهنا حزن علاء كثيرا فهو يحبها كثيرًا وهي الفنانة ولاء الشريف.

وتنتهي الحلقة الأولى من المسلسل بطلب علاء لأموال من أبيه من أجل شراء بدلة للتقدم بوظيفة في احدى الشركات الكبري، وهنا دارت موميديا بينهما بسبب بخل الأب إلى أن انتهت بتبرع أخواته لبعض الأموال التي يمتلكونها من مصروفهم، بجانب مبلغ بسيط من الاب لكي يشتري علاء البدلة.