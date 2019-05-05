الكوابيس تطارد الفنان محمد ممدوح

بدأت أولى حلقات مسلسل قابيل للفنان محمد ممدوح والمشارك في السباق الرمضاني هذا العام، مساء اليوم السبت ، بكابوس عن حادثة يفيق بعدها طارق كمال "النجم ممدوح" وهو مستلقي على أريكة بصالة منزله، ويبدو عليه الإجهاد والتعب النفسي نتيجه لحادثة ما قد مر بها سوف توضحه لنا الحلقات القادمة.
طارق كمال هو ظابط شرطة متزوج كان في راحة لعدة شهور من عمله، إلى أنجاءه مديره بالعمل" منصور" ليأمره بالرجوع لعمله مرة أخرى، لأن هناك قضية رأي عام يضج بسببها الانترنت، ويحتاج اللواء منصور الظابط كمال لكي يحقق فيها بجانب مساعدة الملازم أول عبد الرحمن، وبالفعل يعود طارق للعمل ويبدأ في التحقيق بالحادثة.
يحقق طارق مع والد الفتاة المخطوفة والتي انتشرت قصتها على الفيس بوك وأيضا
تنتهي الحلقة على استجواب الظابط طارق لصديق الفتاة على الفيس بوك، والذي اتضح من كلامه أنه كان معجبا بها ويريد الزواج منها ولكنها رفضته، وهنا يشك الضابط طارق بالشاب خاصة وأنه لم تظهر عليه علامات الحزن لفقدان حبيبته المخطوفة.
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