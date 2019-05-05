سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في دولة الكويت تكرم صوت الأردن







فاصلة / الكويت

كتب : غازي بن نصر بدعوة من سعادة السفير الأردني لدى دولة الكويت السيد صقر أبو شتّال وبحضور طاقم السفارة وأمين عام الجالية الأردنية السيد نبيل العبدالله والملحق العسكري العميد الركن نوّاف الطراونة وبوجود عدد من أبناء الجالية الأردنية تم تكريم صوت الأردن صوت العروبة الفنان عمر العبداللات في مبنى السفارة الأردنية في الكويت . وجاء هذا التكريم بعد النجاح المبهر الذي حققه العبداللات بالحفل الغنائي الذي قدمه على مسرح البوليفارد في دولة الكويت بحضور عدد كبير من الجمهور العربي ، ويعد حفل العبداللات من أكبر وأنجح الحفلات التي أقيمت في دولة الكويت . وتوجه العبداللات بالشكر الجزيل إلى دولة الكويت أرضاً وقيادةً وشعباً وللجماهير التي ملأت المدرجات وإلى سعادة السفير الأردني وطاقم السفارة وأمين عام الجالية الأردنية مواصلاً الشكر إلى الشيخ دعيج الخليفة الصباح المستشار في وزارة الخارجية الكويتية للفتة الطيبة وتواجده في كواليس المسرح وحضوره الحفل.

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