شاهد.. علا غانم تحتفل بعقد قران ابنتها

كتب امير فتحي في الأحد 5 مايو 2019 12:58 صباحاً - كشفت الفنانة المصرية علا غانم عن عقد قران ابنتها نرمين الدفراوي، ونشرت صورا من الحفل.

نشرت علا على خاصية القصص المصورة على حسابها على انستغرام صورتين لابنتها أثناء حفل عقد قرانها إحداهما مع المأذون والعريس، وعلقت عليها قائلة: ابنتي تتزوج … العروسة الرائعة.

يذكر أن نرمين هى ابنة علا غانم من زواجها الأول من وليد الكفراوي، وكان عمرها وقتها 17 عاما، وأنجبت منه ابنتين هما “كاميليا” و”نرمين”، المقيمتين في الولايات المتحدة الأمريكية.