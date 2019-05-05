4 برامج مقالب تنافس رامز جلال في رمضان 2019

أضحت برامج المقالب بمثابة عادة فنية تحرص القنوات التلفزيونية على إنتاجها وبثّها في شهر رمضان.

وتنفرد قناة "أم بي سي مصر" ببرنامج "رامز في الشلال" الذي يُنتظر أن يحقّق نجاحاً كبيراً، نتيجة حجم الإنتاج وشعبية النجم المصري رامز جلال، لكن توجد برامج مقالب أخرى تنافسه بشدة في العام الجاري.

يتمثّل البرنامج الأول في "الزفة" الذي يُعرَض على قناة "النهار"، ويقدّمه عبدالرحمن مالك، وهو من إخراج محمد عادل.

وتدور فكرته حول استضافة الزوجة للحديث حول قضية معينة، لتُفاجَأ أثناء التصوير بِزفة، وتكتشف أن العريس زوجها، ما يصيبها بصدمة.

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ويعود الفنان هاني رمزي إلى المقالب ببرنامج "هاني في الألغام" على قناة "الحياة" وهو من إخراج وائل علي، إذ تعتمد فكرته على استضافة نجم في واحة "سيوة"، ثم المرور وسط منطقة صحراوية ليكتشف أن الألغام منتشرة بها.

واستعان هاني رمزي بالإعلامية سهير شلبي كي يقنع النجوم بالتسجيل، وأبرزهم وفاء عامر، ومحمد رجب، وهالة صدقي، ونجلاء بدر.

كما يخوض الفنان سامح حسين تجربة تقديم المقالب على قناة "تين"، ببرنامج "الدور على مين"، إذ أُخِذت الفكرة من برنامج كوميدي بريطاني.

ويُعرَض "برنامج رعب" على قناة "صدى البلد"، ويقدّمه المطرب أكمل رسلان، حيث يتمحور حول ترتيب مواقف تُرعِب المارة في الشوارع، مثل وضع جثة أو مومياء في الطريق.