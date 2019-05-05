شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن أبو زهرة منتج سينمائى فى "عين الحياة" على صوت العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من تسجيل نصف حلقات المسلسل الإذاعى "عين الحياة"، لتتم إذاعته عبر أثير صوت العرب فى رمضان المقبل، ويجسد أبو زهرة شخصية "رياض" رجال أعمال ومنتج سينمائى فى أحداث المسلسل.



عبد الرحمن أبو زهرة ومحمود عامر

وتدور أحداث مسلسل "عين الحياة" فى إطار كوميدى عن بنت الحارة الشعبية الجميلة المتعلمة، إلى أن يحدث زلزال يقلب البيوت ويخرجونها من تحت الأنقاض لترى الواقع من منظور آخر، ويرصد العمل أحداث واقعية حالية ومستقبلية.



عبد الرحمن أبوزهرة

"عين الحياة" بطولة عبد الرحمن أبوزهرة، ويسرا اللوزى، وميرنا وليد، وأحمد ماهر، وناصر سيف، ومصطفى حشيش، وعواطف حلمى، ومحمود عامر، وجمال الفيشاوى، ومحمد الكاشف، وميسرة، وشريف خير الله، ومن تأليف يسرى الجندى، وإخراج هانى فؤاد.