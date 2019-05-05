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فيديو.. كواليس تدريب ياسر جلال على المصارعة مع كرم جابر لأجل "لمس أكتاف"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قليلون هم الفنانون الذين يهتمون بأدق تفاصيل أعمالهم الفنية، وإذا ذكرنا بعضهم سيكون النجم ياسر جلال أحدهم، حيث حرص فى مسلسله الجديد "لمس أكتاف" على أن يكون تقديمه لشخصية لاعب المصارعة الرومانى "أدهم عبد الجابر"، ليس مجرد أدائا تمثيليا على الشاشة، ولكن حرص على تقديم الشكل والمضمون فى الشخصية التى يقدمها، ولذلك تعلم بالفعل المصارعة الرومانى مع اللاعب العالمى كرم جابر.

 

 

وينشر ”الخليج 365” فيديو لياسر جلال وهو يتعلم المصارعة بالفعل مع كرم جابر، حيث ظل يمارس اللعبة ويتدرب عليها على مدار 6 أشهر كاملة قبل التصوير، فضلا عن أدائه لمباراة كاملة، لاختبار مدى قدرته على تعلم اللعبة، والتى تعد أحد أصعب ألعاب القوى.

 

يذكر أن مسلسل "لمس أكتاف" يشارك فى بطولته بجانب ياسر جلال، كل من الفنانين فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، مجدى فكرى ، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين ، شريف الدسوقى، عزوز عادل  ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.

 

وتدور أحداث المسلسل حول "أدهم عبد الجابر" المصارع الطموح والقوى والذى فاز بالعديد من الميداليات والجوائز، ويعتزل بسبب إصابة لحقت به، ويمر بالعديد من الظروف الصعبة ويدخل السجن، بعد اتهامه بارتكاب جريمة قتل وعند خروجه من السجن، يتورط  فى أعمال إجرامية، وعندما يقررالتوبة، يواجه مشكلات كبرى مع عصابات كبيرة.

 

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