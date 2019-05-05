شكرا لقرائتكم خبر عن "هنيدي لايف".. أول جولة عالمية في الستاند أب كوميدي للنجم محمد هنيدي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الفنان المصري محمد هنيدي احد اهم نجوم الكوميديا في العالم العربي عن جولته العالمية "هنيدي لايف" حيث سيقدم نجم الكوميديا عروض ستاند أب كوميدي علي الطريقة الامريكية في أكثر من 20 دولة لمدة 6 أشهر.

ويقام العرض الأول يوم 22 سبتمبر في مدينة نيويورك على مسرح "بيكون ثياتر" في ماديسون سكوير، وهو مهد الستاند أب كوميدي في امريكا وأحد أهم مسارح العالم وأعرقها والذي يرجع انشاءه للعام 1921 و الذي يسع ل 2800 متفرج.

وتشمل الجولة الأولى لـ"هنيدي لايف" أهم الولايات الأمريكية بالإضافة إلى عروض في المدن الرئيسية لكندا وأستراليا، يرافق هنيدي في جولته عازف الجاز اللبناني شادي الناشف و فرقته الموسيقية والنجمة المصرية المتالقة ندى موسى.

"هنيدي لايف" هو إنتاج مشترك لشركتي "ليفيتي لايف" الأمريكية الرائدة في إنتاج البرامج التلفزيونية والعروض الكوميدية الحية وشركة "إمبريزاريو لايف" الإماراتية المختصة في تطوير وتسويق المحتوى الترفيهي و كما حصلت شركه "بوك يور ستار جلوبال" الاماراتية علي حقوق التسويق الحصري ل "هنيدي لايف" في جميع أنحاء العالم بالتعاون مع مع شركة "آوت باك" الأمريكية لتسويق الحفلات في منطقة امريكا الشمالية و كندا و استراليا و شركة خيال السعودية لتسويق الحفلات في منطقة الشرق الاوسط و شمال و أفريقيا.

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وعلّق الفنان "محمد هنيدي"، قائلا: "سعيد جداً بهذا التحدي الجديد والفرصة للتواصل مع جمهوري بأسلوب مختلف. الستاند أب كوميدي عمل لطالما أثار فضولي لكنني كنت بانتظار الظروف والشركاء الأمثل. وأتمنى أن أرسم البسمة على وجه الجمهور في جميع أنحاء العالم".

" ليفيتي لايف" والتي أنتجت جولات عالمية لنجوم عالميين مثل "تريفور نوا" و"غبريال اغليسيس" و"سيبستيان مانسيكالكو،" أعلنت عبر السيد "روبرت هارتمان" وهو مؤسس ورئيس الشركة قائلةً "هدفنا هو تقديم محتوى كوميدي لايف متميز لملايين العرب في أمريكا وكندا وأستراليا، ووجدنا في "هنيدي" حضور واحتراف على المسرح يخوّله لتقديم عرض مبهر على طريقة الستاند أب كوميدي لايف. ونحن واثقون أن العرض سوف يحقق نجاحاً في جميع أنحاء العالم، ولقد خصصنا كل الإمكانيات المتاحة لإنجاح هذا العمل، حيث نتطلع إلى علاقة طويلة الأمد".

وأضاف السيد محمد طلعت، الرئيس التنفيذي لشركة "بوك يور ستار جلوبال" ، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل ومواعيد العروض خلال مؤتمر صحفي عالمي يُعقد في الأسبوع الثالث من شهر يونيو المقبل في مدينة دبي. وذلك بحضور النجم محمد هنيدي، روبرت هارتمان وصحفيين وإعلاميين يمثلون أهم الشبكات الإخبارية على مستوى العالم، إضافةً إلى بعض نجوم الفن وممثلي الشركات الراعية للحدث.

كما صرح السيد "خالد بيضون" رئيس شركة "إمبريزاريو لايف"، "نرتبط بعلاقة قوية مع شركة "ليفيتي لايف" منذ عدة سنوات، كما نملك الخبرة في تسويق مثل هذه العروض والأحداث، ونتوقع لعرض "هنيدي لايف" أن يستمر لفترة طويلة، حيث سنعمل على تغيير محتوى العرض ليتناسب مع الثقافة المختلفة في كل المناطق الجغرافية للعرض.

أما عن جولة الشرق الاوسط و شمال افريقيا فقد أعلن السيد فيصل المقري "الرئيس التنفيذي" لشركة خيال السعودية لتنظيم المعارض و الموءتمرات "أنّ قطاع الترفيه هو أحد أهم القطاعات الناشئة في المملكة حيث نسعى لتقديم عروض مميزة في مختلف قطاعات الترفيه بهدف المساهمة في تنمية المحتوي و المنافسة على الساحة الاقليمية و الدولية."

وتم توقيع التعاقد بحضور الفنان محمد هنيدي و السيد محمد طلعت الرئيس التنفيذي لشركة "بوك يور ستار جلوبال و ممثلا عن لفيتي لايف و امبرزاريو.