شاب من أصحاب الهمم يشارك هاني سلامة بطولةَ "قمر هادي"

يشارك الشاب المصري محمد عزمي، وهو من أصحاب الهمم، في بطولة المسلسل الرمضاني "قمر هادي" مع النجم هاني سلامة.

ويجسّد عزمي في أحداث المسلسل شخصيته الحقيقية، إذ يعدّ واحداً من أبطال العمل، وهو أول ممثل من أصحاب الهمم يظهر في دراما رمضان 2019.

وحرص المخرج رؤوف عبدالعزيز على إعداد عزمي بشكل صحيح، وتلقينه دروساً في التمثيل من خلال ورشة عمل متخصّصة.

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في سياق متصل، يواصل أبطال المسلسل التصوير بكثافة بالغة، بغية الانتهاء منه كاملاً خلال منتصف شهر رمضان، حيث تصل ساعات التصوير إلى 20 يوماً.



قمر هادي من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج شركة "سينرجي"، ويتقلد أدوار بطولته هاني سلامة، داليا مصطفى، يسرا اللوزي، مريم حسن، محسن محيي الدين، فضلاً عن نورهان، هادي الجيار، حمزة العيلي، وهاجر عفيفي.

ويساهم في أدوار البطولة أيضاً آية سماحة، وأشرف زكي، وإنعام سالوسة، ومؤمن نور، إضافةً إلى هايدي رفعت، وكريم سرور، وأحمد ثابت.

