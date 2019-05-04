مخرج جزائري لـ"العين الإخبارية": طبيعة إثيوبيا الساحرة مصدر إلهام فني

أكد المخرج والمنتج الجزائري محمد اليحياوي أن فكرة فيلمه "إثيوبيا أرض الأحلام" الذي شارك به ضمن مهرجان أديس أبابا السينمائي الدولي، جاءت إثر زيارته لإثيوبيا وانبهاره بالمواقع التراثية والسياحية والطبيعية، مثل بركان "دلول"، وبركان جبل "إرتا أليه" الثائر.

وقال اليحياوي لـ"العين الإخبارية" إنه أطلق على إثيوبيا اسم "أرض الأحلام"، لكونه رأى مواقعها الساحرة كأنها حلماً وليست حقيقة، مؤكداً أنه عندما شاهد منطقة هرر، وجدها تمزج بين الماضي والحاضر، وتستحق مزيداً من الدراسات لمعرفة أصل الحضارات المتعاقبة في إثيوبيا.

وأوضح اليحياوي أنه اندهش حين وجد عدداً كبيراً من شعوب "العفر" يتحدثون العربية، ما زاده اعتزازاً وفخراً، مبدياً إعجابه بعمل المرأة التقليدي داخل المنازل الشعبية والأكواخ، مثل طحن الحبوب.

وأردف أنه تعرّف على أصل الإنسان الأول، الذي عُثِر عليه في هذه المنطقة الثرية بحضاراتها المتنوعة.





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ويسعى المخرج الجزائري، حسب تصريحاته لـ"لعين الإخبارية"، إلى نشر وبث فيلمه في مختلف وسائل الإعلام، ذاكراً أنه سيُقدّم كثيراً من الأعمال مستقبلاً عن إثيوبيا.

وأفاد بأن أكبر التحديات التي واجهته تتمثّل في تمويل الرحلات وعملية الإنتاج المكلفة جداً.

وحول مشاركته ضمن مهرجان أديس أبابا السينمائي الدولي، قال: "لاقى الفيلم قبولاً كبيراً، الأمر الذي جعلني أفكر في الحضور مرة أخرى بعمل إبداعي جديد".

وُلد محمد اليحياوي بالعاصمة الجزائر عام 1954، وهو منتج ومخرج برامج وثائقية تلفزيونية قصيرة، وله برنامج باللغة الفرنسية في قناة "canal Algeria".

وأجرى اليحياوي جولات في 5 دول أفريقية منها إثيوبيا وكينيا وأوغندا بغية إنتاج أفلام تسجيلية ووثائقية قصيرة، كما شارك بعدّة مهرجانات في سويسرا والجزائر، وأخيراً أديس أبابا.