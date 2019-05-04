شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر محمود يغنى تتر بداية "أبوجبل" بتوقيع الموسيقار إسلام صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاح أغنية الموسيقار إسلام صبرى فى مسلسل "أيوب" من بطولة النجم مصطفى شعبان، والذى عرض خلال موسم رمضان الماضى، يكررالنجم مصطفى شعبان التجربة في مسلسله الجديد "أبو جبل"، والمقررعرضه رمضان المقبل، حيث يتعاون مع نفس الموسيقار



ماهر إسماعيل وإسلام صبرى في تسجيل تتر مسلسل أبو جبل

أغنية تترالمسلسل تحمل اسم "ضعاف النفس" ويؤديها ماهر محمود بصوته وهى من كلمات هيثم سليم، وألحان وتوزيع الموسيقار إسلام صبرى.



ماهر إسماعيل

وقال ملحن الأغنية إسلام صبرى، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون مع مصطفى شعبان مرة أخري بعد نجاح أغنية مسلسل "أيوب" واتمنى أن تنال الاغنية إعجاب الجمهور

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مسلسل أبو جبل

ويعرض "أبو جبل" حصريا خلال شهر رمضان المقبل بشكل حصرى على شاشة ONE، تأليف محمد سيد بشير واخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مصطفى شعبان ونجلاء بدر ومريم حسن ودياب ومحمود البزاوى وعائشة بن أحمد ومحمد على رزق ورشا بن معاوية، وأحمد خالد صالح وعايدة رياض ونادية رشاد ومصطفى درويش وغفران محمد وأحلام الجريتلى، إضافة إلى ظهور النجم حسن حسنى كضيف شرف.