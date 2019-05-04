شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رامى صبرى يشغل أجواء أكاديمية الفنون بأجمل أغانيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم رامى صبرى حفلا غنائيا داخل أكاديمية الفنون، وحرص من خلاله على تقديم عدد كبير من أغانيه، بدأها بأغنية "أجمل ليالى العمر"، وسط تفاعل كبير من الطلاب، وبعدها أغنية "الراجل" و"عجبتنى" و"عارفة" و"مش فاكر" و"بتوحشنى".

وقال صبرى، خلال الحفل، إنه سعيد بإحياء حفل فى بيته الذى تخرج منه، ووجه الشكر لرئيس الأكاديمية الفنان أشرف زكى الذى صعد على المسرح وقام بتكريمه.

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ويتعاون رامى فى ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم الشعراء أحمد على موسى، تامر حسين، أمير طعيمة، عزيز الشافعى، ومن الموزعين جلال الحمداوى الذى تعاون مع رامى مسبقا فى أغنيتى "الراجل، وأهد الدنيا" كما يتعاون مع طارق توكل، تميم، ومن الملحنين يتعاون رامى مع مدين، شادى حسن، كما يقوم رامى معادته بتلحين بعض أغنيات ألبومه القادم.

وطرح رامى صبرى مؤخرا أغنية "مبروك علينا" التى حققت نجاحا كبيرا، من كلمات الشاعر الغنائى تامر حسين، وتوزيع موسيقى ومكساج وماستر المغربى جلال الحمداوى، وقام رامى صبرى بتلحينها، وتم تصويرها فى بيروت تحت قيادة المخرج فادى حداد.