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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.."هل الهلال"..أغنية جديدة لـلمطربة الشعبية هدى في رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة هدى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "هل الهلال"، من كلمات وألحان عصام شعبان، وتوزيع مصطفى غانم، والتي ستعرض على القنوات الفضائية خلال الفترة المقبلة في شهر رمضان المقبل.
هدى والموزع مصطفى غانم
يذكر آن أخر أعمال هدى أغنية تحمل اسم "طقى موتى" نجوان فى أول عمل بينها والمطربة نجوان، من كلمات محسن الشبراوى، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس.
هدى في تسجيل أغنية هل الهلال
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