شوف أكتر مع Watch iT.. منصة رقمية عملاقة لمحتوى متميز

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وباستخدام التطبيق على الشاشات الذكية أو واجهة متصفح الإنترنت يتم تسجيل المستخدم من خلال الإيميل الخاص به ورقم التليفون المحمول لتصله رسالة بإتمام التسجيل فى خطوة واحدة، ومع التسجيل تقوم المنصة بإهداء المشترك 7 أيام مجانية لاستخدام المنصة حتى تتيح له التعرف على المحتوى واستخدام التطبيق. كما تتيح له الاشتراك اما باستخدام كروت الائتمان أو الدفع النقدى عن طريق وسائل الدفع الإلكترونى.
ونظرا لتزامن حلول شهر رمضان المعظم مع إطلاق المنصة الرقمية Watch iT فتواصل القائمون عليه مع مجموعة القنوات الفضائية التى تمتلكها وتشارك فيها مجموعة المتحدة لتحصل المنصة على الحقوق الرقمية للمحتوى الدرامى والبرامجى الذى يذاع على القنوات فى مصر، وذلك لتتيح للمشاهد مشاهدة الأعمال الفنية المختلفة على شاشات التليفزيون من خلال القنوات الفضائية المفتوحة، ولمتابعتها فى أوقات غير أوقات الإذاعة فيكون ذلك من خلال المنصة الرقمية Watch iT، وتكون تلك المنصة حصرية فى إتاحة المحتوى، لذا تعتبر بداية إطلاق المنصة الجديدة مليئة بالمحتوى الدرامى الجديد، على أن تقوم إدارة Watch iT بالحصول على حقوق محتوى جديد دائما فى مختلف المجالات ويخدم مختلف الفئات.
وتقدم المنصة الرقمية Watch iT خدماتها مجانا لمدة أسبوع عند التسجيل للاشتراك، وهناك أكثر من اختيار للاشتراك لمدد زمنية مختلفة سواء شهرية أو نصف سنوية أو سنوية، ليكون متوسط سعر الاشتراك فى حدود 3 جنيهات يوميا، ومثل تلك المنصات الرقمية دوما ما تقدم المحتوى دون وقفات إعلانية أثناء العرض، وهو ما يدفع كثيرا من مستخدمى خدمات الإنترنت للتفاعل معها والاشتراك فيها.
وقال تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة المجموعة: "معظم شركات إنتاج المحتوى العالمية سواء مسلسلات أو أفلام أو القنوات المتخصصة فى مختلف الأنواع من المحتوى المميز سواء درامى أو رياضى أو ترفيهى اتجهت عالميا ومنذ فترة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى، فلا تجده متاحا على منصات مجانية بالجودة الفائقة المطلوبة للمشاهد الحديث، بعدما تقدمت طرق المشاهدة من خلال التليفزيونات الذكية أو الهواتف الذكية، وتجده متاحا على منصات رقمية متخصصة، لذا كان الاتجاه إلى حماية حقوق المحتوى الدرامى المصرى بإنشاء تلك المنصة الرقمية الجديدة، لنقوم بجزء من دورنا فى تحديث طرق تقديم المحتوى للمشاهد.
وأضاف مرسى: "كما أن تلك المنصة ستطلب إنتاجا غزيرا من المنتجين المختلفين لضمان التجدد الدائم، وهو أيضا ما سيقوم بتنشيط سوق الإنتاج، ويخلق فرصا جديدة للمنتجين المحليين والعالميين لوضع المحتوى الخاص بهم على المنصة من خلال اتفاقات تجارية، وليس ذلك فحسب ولكن أيضا تشجع الأجيال الجديدة من المنتجين للأعمال الرقمية أو الديجيتال لتقديم إنتاجهم أيضا، فالفارق بين تلك المنصات والقنوات التليفزيونية أن المنصات الإلكترونية تسمح باستيعاب محتوى أكبر بآلاف المرات، وذلك يساعد فى زيادة فرص العمل الجاد وفتح نوافذ جديدة لكل الزملاء فى الوسط الإعلامى".
وأكد تامر مرسى أن المنصة الجديدة ستسعى للحصول على الكثير من الحقوق الإعلامية فى مجالات مختلفة، ومن أجل دوام متعة المشاهد، وأنهى كلمته باستخدام شعار المنصة الجديد ليقول: Watch iT" شوف أكتر".
والمعروف أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هى المالكة والمشاركة فى مجموعة قنوات "أون" و"الحياة" و"دى إم سى"، و"سى بى سى"، وذلك من ضمن شركات المجموعة التى تقوم بتقديم خدمات إعلامية مختلفة من خلال وسائط تقليدية وحديثة مختلفة.
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