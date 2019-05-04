شكرا لقرائتكم خبر عن شوف أكتر مع Watch iT.. منصة رقمية عملاقة لمحتوى متميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسى، عن تدشين خدمة جديدة من خلال إحدى شركاتها وهى عبارة منصة رقمية للمحتوى الإعلامى باسم Watch iT وهو الأمر الذى طالما تحدث كثير من الخبراء عن ضرورة الاهتمام بالمحتوى الرقمى والخدمات الإعلامية الرقمية، لذا كان من المهم إطلاق تلك المنصة الجديدة، ويمكن الوصول إلى تلك المنصة إما عن طريق الدخول إلى صفحة www.watchit.com أو من خلال تثبيت واستخدام التطبيق الموجود على الإنترنت فى متجر جوجل بلاى أو أب ستور.





وباستخدام التطبيق على الشاشات الذكية أو واجهة متصفح الإنترنت يتم تسجيل المستخدم من خلال الإيميل الخاص به ورقم التليفون المحمول لتصله رسالة بإتمام التسجيل فى خطوة واحدة، ومع التسجيل تقوم المنصة بإهداء المشترك 7 أيام مجانية لاستخدام المنصة حتى تتيح له التعرف على المحتوى واستخدام التطبيق. كما تتيح له الاشتراك اما باستخدام كروت الائتمان أو الدفع النقدى عن طريق وسائل الدفع الإلكترونى.





ونظرا لتزامن حلول شهر رمضان المعظم مع إطلاق المنصة الرقمية Watch iT فتواصل القائمون عليه مع مجموعة القنوات الفضائية التى تمتلكها وتشارك فيها مجموعة المتحدة لتحصل المنصة على الحقوق الرقمية للمحتوى الدرامى والبرامجى الذى يذاع على القنوات فى مصر، وذلك لتتيح للمشاهد مشاهدة الأعمال الفنية المختلفة على شاشات التليفزيون من خلال القنوات الفضائية المفتوحة، ولمتابعتها فى أوقات غير أوقات الإذاعة فيكون ذلك من خلال المنصة الرقمية Watch iT، وتكون تلك المنصة حصرية فى إتاحة المحتوى، لذا تعتبر بداية إطلاق المنصة الجديدة مليئة بالمحتوى الدرامى الجديد، على أن تقوم إدارة Watch iT بالحصول على حقوق محتوى جديد دائما فى مختلف المجالات ويخدم مختلف الفئات.

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وتقدم المنصة الرقمية Watch iT خدماتها مجانا لمدة أسبوع عند التسجيل للاشتراك، وهناك أكثر من اختيار للاشتراك لمدد زمنية مختلفة سواء شهرية أو نصف سنوية أو سنوية، ليكون متوسط سعر الاشتراك فى حدود 3 جنيهات يوميا، ومثل تلك المنصات الرقمية دوما ما تقدم المحتوى دون وقفات إعلانية أثناء العرض، وهو ما يدفع كثيرا من مستخدمى خدمات الإنترنت للتفاعل معها والاشتراك فيها.