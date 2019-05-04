صور| دنيا المصري تتعرض لحادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: تعرضت الفنانة دنيا المصري لحادث سير، تسبب في تدمير سيارتها. ونشرت المصري صورا لسيارتها عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "قل لن يصيبنا الا ماكتب الله لنا... الحمد لله". وتشارك المصري في مسلسل حكايتي، للفنانة ياسمين صبري، المقرر عرضه في رمضان. وعُرض لها مؤخرا مسلسل البيت الكبير2 بطولة لوسي وسوسن بدر ومجدي كامل وداليا مصطفى، وتأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

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