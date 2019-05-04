بدء تصوير "صاحب المقام" ليسرا واَسر ياسين في "وكالة البلح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

بدأ المخرج ماندو العدل صباح اليوم السبت، تصوير المشاهد الأولى من فيلم "صاحب المقام" بطولة النجمة يسرا، واَسر ياسين، في منطقة وكالة البلح بوسط البلد.

ومن المقرر أن يستمر التصوير لمدة يومين، على أن يستأنف مرة أخرى عقب عيد الفطر.

انفرد اَسر ياسين بتصوير المشاهد الأولى، بسبب سفر النجمة يسرا خارج البلاد.

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والفيلم من تأليف إبراهيم عيسي، وإخراج ماندو العدل.

ويشهد العمل عودة الفنانة يسرا إلى السينما بعد غياب 8 سنوات منذ أن قدمت فيلم "جيم أوفر".