صور واضحة لأبناء وزوج هيا الشعيبي.. ملامح ابنتها الكبرى طبق الأصل منها

خضعت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي لجلسة تصوير مع عائلتها، ظهر فيها أولادها الأربعة وزوجها بشكل واضح لأول مرة، خاصة وأنها كثيراً ما كانت تنشر مقاطع مع أبنائها ولكن مع تطبيق فلتر على وجوههم.

ورغم أن هيا الشعيبي لم تنشر صورها مع عائلتها على حسابها على انستقرام، إلا أن المصورة دلال الدغيشم نشرت على حسابها أكثر من صورة من جلسة التصوير التي خضعت لها مع أولادها وزوجها.

وظهرت هيا الشعيبي في إحدى الصور مع أولادها الأربعة، ليلاحظ الجميع أن ابنتها الكبرى نسخة عنها، فهي صورة مصغرة منها بشكل لافت، كما أشار البعض إلى أن ابنها الأصغر يشبه والده كثيراً.

وحرصت المصورة على شكر الفنانة الكويتية على اختيارها لتخضع لجلسة تصوير عائلية بعدستها، لتكتب لها تعليقاً على إحدى اللقطات: “شكرا للفنانة هيا الشعيبي لاختيارها الدائم لنا نورتي المكان حبيبتي وعقبال لما أصور عيالج بتخرجهم من الجامعة”.

وفي ذات السياق، لم تنشر هيا الشعيبي على انستقرام صورها مع أطفالها، مكتفية بنشر صورتين لها من جلسة التصوير وصورة مع زوجها وابنيها غير واضحة المعالم، معلقة على إحدى اللقطات أن إطلالتها رمضانية بامتياز نظراً لارتدائها عباءة مطرزة من أعلى بحبات من اللون البرتقالي، ومزينة من أحد الجانبين بقماش ناعم من ذات اللون.