كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى داغر مدمن مع غادة عبد الرازق ومدرس موسيقي في البرنسيسة بيسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيش الفنان الشاب مصطفي داغر حالة من النشاط التمثيلي خلال شهر رمضان بعد أن اختير لأداء دورين مهمين الأول مدمن في مسلسل "حدوتة مرة "مع غادة عبد الرازق والثاني مدرس موسيقي في مسلسل " البرنسيسة بيسة" امام مي عز الدين ويسعي داغر لتحقيق قفزة من خلال العمليين بعد أن اثبت نفسه في أول أعماله التمثيلية مسلسل " ابو العروسة ".

مصطفي يعتبر أشهر لاعب كمان في فرق النجوم السوبر ستار عمرو دياب ومحمد عبده ورابح صقر ومحمد حماقي وانغام وعبد المجيد عبد الله وأصالة كما أنه ملحن قدم العديد من الأغنيات للكبار، ويرغب في أن يكون فنان شامل خلال الفترة المقبلة.