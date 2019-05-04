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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من المعروف أن النجمة العالمية ليدي غاغا رائدة في مجال الأزياء، ولديها مسيرة مهنية لامعة كمغنية وكاتبة أغاني والآن كممثلة.
عادت النجمة العالمية لنشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انقطاع لحوالي شهرين، وقامت بنشر صورتين لها عبر تطبيق "إنستغرام" خلال تواجدها على متن إحدى الطائرات الخاصة للمشاركة في حفل الـ"ميت غالا" 2019.
اعتمدت غاغا بإطلالتها أسلوب "الجرونج" الصيفي، بفستان أخضر من المصمم الأمريكي مارك جاكوبس، وحذاء "Dr. Martens".
وتباهت غاغا بمنحنياتها الأنثوية، وعلقت على الصورتين: "لم أحلق شعر ساقي منذ 4 أيام وأتمنى أن يكتمل المظهر".
يذكر أن غاغا من النجمات اللواتي يتميزن بأزيائهن، حيث تخطف دوماً الأنظار بملابسها، وتثير الجدل بالعديد من إطلالاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر ليدي غاغا تثير الجدل مجدداً بعد غياب شهرين.. وتتباهي بشعر ساقيها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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