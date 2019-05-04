شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد عزمى يشارك فى "قمر هادى" أمام هانى سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الشاب محمد عزمى "ذوي الإحتياجات الخاصة"، بأحد الأدوار ضمن أحداث مسلسل "قمر هادى" للنجم هانى سلامة، المقرر عرضه على شاشة ON E حصرياً طوال أيام شهر رمضان.

ويجسد عزمى شخصيته الحقيقية فى أحداث المسلسل، حيث يعد واحدا من الأبطال التى تدور حوله قصة العمل، فضلا عن أنه أول ممثل من ذوي الإحتياجات الخاصة يظهر فى دراما رمضان 2019، ويشارك عزمى للمرة الأولى فى التمثيل، حيث حرص المخرج رؤوف عبد العزيز على إعداد "عزمى" بشكل صحيح وتلقينه دروسا فى التمثيل من خلال ورشة عمل، بالإضافة إلى ظهوره بشكل جديد فى تحدى الإعاقة.

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وفى سياق متصل، يواصل أبطال المسلسل التصوير بكثافة بالغة، للانتهاء من تصوير العمل كاملا خلال منتصف شهر رمضان المقبل ، حيث تصل ساعات التصوير إلى 20 ساعة يوميا، كما سلم المخرج رؤوف عبد العزيز أول 5 حلقات لشركة إنتاج العمل.

"قمر هادى" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة هانى سلامة، وداليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين، ونورهان، وهادى الجيار، وحمزة العيلى، وهاجر عفيفى، وآية سماحة، وأشرف زكى، وانعام سالوسة، ومؤمن نور، وهايدى رفعت، وكريم سرور، أحمد ثابت، مراد مكرم.



