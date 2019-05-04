بالفيديو.. رامز جلال جوريلا تُرعِب الفنانين في رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مشهد من برنامج "رامز في الشلال".

يواصل الممثل المصري رامز جلال برامج المقالب للعام التاسع تباعاً، إذ يُقدّم هذا الموسم الرمضاني برنامجاً بعنوان "رامز في الشلال".

وتعتمد فكرة البرنامج على الاستعانة بإعلامي لبناني يتولّى الاتصال بالنجوم وإقناعهم بضرورة الحضور إلى جزيرة بالي الإندونيسية، بغية تصوير إعلان مهم.

وعند وصوله، يُنقَل "الضحية" بقارب إلى مكان التصوير، ثم يواجه مأزقاً كبيراً يتمثّل في غرق القارب ما يدفعه إلى السباحة لِينجو بنفسه، ولكنّ "المتاعب" تتواصل حيث تهتز الأرض ويُصاب الضيف بالدوار.

وحين يستفيق النجم يتفاجئ بظهور جوريلا أمامه، لتنتابه موجة من الذعر والخوف، قبل أن يكتشف خدعة رامز جلال.

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وجاءت ردود الأفعال لضحايا المقلب أكثر حدةً من الأعوام الماضية، إذ تنوعت بين السبّ والضرب ورمي صاحب الفكرة بأشياء حادة.

ومن أبرز ضيوف البرنامج المطرب العالمي لويس فونسي، الشهير بأغنية "ديسباسيتو"، شيرين عبدالوهاب، علي ربيع، شيماء سيف، دنيا سمير غانم، فضلاً عن شهيرة، شيرين رضا، مصطفى خاطر، أحمد فهمي، أحمد مكي ورانيا يوسف.

وحقّق الإعلان التشويقي الذي طرحته قناة "أم بي سي" حول البرنامج، على موقع "يوتيوب"، نحو مليونيْ مشاهدة منذ أمس الجمعة.

يُذكر أن رامز جلال قدّم برامج مقالب كثيرة أهمها "رامز بيلعب بالنار"، "رامز قلب الأسد"، "رامز واكل الجو"، "رامز توت عنخ أمون" و"رامز قرش البحر".



